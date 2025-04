Spazionapoli.it - Napoli-Ndoye, occhio agli ostacoli: sono almeno tre

Trattativa complessa e ricca di insidie, ecco cosa dovrà affrontare ilper strappare l’esterno del Bologna.Il lavoro delsulla prossima sessione estiva di mercato procede spedito. Giovanni Manna non vuole farsi scappare occasioni e, per questo motivo, si sta muovendo ormai già da diverse settimane sondando il terreno in vista di eventuali operazioni di mercato.Non è un mistero che tra i giocatori presenti sul taccuino del direttore sportivo azzurro ci sia anche, esterno del Bologna classe 2000. Stagione strepitosa per l’ala destra che con 8 gol e 3 assist in campionato sta contribuendo in gran parte alle prestazioni degli emiliani, quarti in classifica e, per il momento, qualificati alla prossima Champions League.La concorrenza, il prezzo e gli amici: glidelL’interesse delnei suoi confronti è concreto, anche se la trattativa potrebbe risultare più complessa del previsto.