Napoli Liber azione | una mostra digitale interattiva racconta la Resistenza antifascista

Venerdì 18 aprile, dalle ore 10:00 alle 18:00, presso la Sala della Loggia del Castel Nuovo/Maschio Angioino, si terrà l’evento “”, una giornata dedicata alla storia delle Quattro Giornate di(27-30 settembre 1943).L’ingresso èo e gratuito. Promosso da Graf srl in collaborcon Acta Progettazioni APS, e finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del PN RR, il progetto si propone di leggere sotto una diversa angolatura la narrche dipinge la rivolta come un episodio spontaneo di “isteria collettiva”, dando invece maggiore risonanza alla lunga e variegatache l’ha preceduta.non è solo una, ma un ponte tra passato e futuro: un invito a riscoprire l’eredità dellapartenopea, perché, come ricorda il progetto, “latà non fu un incidente, ma il frutto di una lunga lotta”.