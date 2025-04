Napoli lavori abusivi in edificio storico | sequestrato b&b

lavori di manutenzione straordinaria in assenza dell’autorizzazione preventiva della Soprintendenza. Un appartamento in via Salvator Rosa, a Napoli, adibito ad attività ricettiva extralberghiera e facente parte di un edificio dichiarato di particolare interesse culturale, è stato sequestrato al termine di accertamenti dal personale dell’Unità Operativa Avvocata della . 2anews.it - Napoli, lavori abusivi in edificio storico: sequestrato b&b Leggi su 2anews.it L’immobile, adibito a b&b, è stato oggetto didi manutenzione straordinaria in assenza dell’autorizzazione preventiva della Soprintendenza. Un appartamento in via Salvator Rosa, a, adibito ad attività ricettiva extralberghiera e facente parte di undichiarato di particolare interesse culturale, è statoal termine di accertamenti dal personale dell’Unità Operativa Avvocata della .

