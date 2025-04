Napoli incendio a Caivano | in fiamme azienda chimica in zona Pascarola

incendio è divampato oggi alle 16.30 circa nell'area industriale di Pascarola, a Caivano (Napoli), all'interno di una fabbrica di solventi. Una colonna di fumo è visibile a distanza di chilometri. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco con tre autobotti ed è stata inviata anche una squadra del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), specializzata in interventi in caso di emergenze legate a sostanze pericolose. Tg24.sky.it - Napoli, incendio a Caivano: in fiamme azienda chimica in zona Pascarola Leggi su Tg24.sky.it Unè divampato oggi alle 16.30 circa nell'area industriale di, a), all'interno di una fabbrica di solventi. Una colonna di fumo è visibile a distanza di chilometri. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco con tre autobotti ed è stata inviata anche una squadra del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), specializzata in interventi in caso di emergenze legate a sostanze pericolose.

Incendio in un’azienda di Caivano, colonna di fumo nero visibile fino a Napoli. Caivano, maxi incendio a Pascarola: in fiamme azienda di solventi della zona Asi, 70 lavoratori presenti al mo. Napoli, incendio a Caivano: in fiamme azienda chimica in zona Pascarola. Fumo nero visibile a Napoli nord, si teme un maxi incendio. Grosso incendio e nube nera nel casertano e nel napoletano|VIDEO. Incendio nell'area industriale di Caivano, alta colonna di fumo Visibile a distanza di chilometri. Ne parlano su altre fonti

Caivano, maxi-incendio a Pascarola: in fiamme azienda di solventi, fumo nero visibile fino a Napoli - Intorno alle 16.30 di oggi è divampato uno spaventoso incendio a Pascarola, in zona Caivano (Napoli). In particolare, le fiamme hanno interessato ... (ilmessaggero.it)

Incendio in un'azienda di solventi a Caivano: 70 lavoratori presenti al momento del rogo. Fumo nero visibile fino a Napoli - Un incendio è divampato nell'area industriale di Pascarola, a Caivano (Napoli), più precisamente all'interno di una fabbrica di solventi. Settanta i ... (leggo.it)

Incendio in un’azienda di Caivano, colonna di fumo nero visibile fino a Napoli - Grosso incendio in un'azienda di Caivano, nell'hinterland di Napoli: una grossa colonna di fumo nero ben visibile da Napoli ... (fanpage.it)