Napoli due anime nello stesso gruppo | il rebus dei secondi tempi

, due: ildei">Un dottor Jekyll e mister Hyde in versione calcistica. È l’immagine che meglio racconta, oggi, ildi Antonio Conte. Come spiega Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, la squadra sembra vivere un vero e proprio “sdoppiamento di personalità”: brillante, veloce e dominante nei primi, per poi spegnersi e svanire nella ripresa. Lunedì sera al Dall’Ara contro il Bologna l’ultimo esempio lampante: zero tiri e zero tocchi in area fino quasi al 90’, contro un avversario che ha dominato la seconda frazione.Mandarini evidenzia come questa tendenza si sia già vista contro Como e Milan, e anche se il Bologna si conferma una delle squadre più organizzate e brillanti del campionato, il crollo mentale e offensivo degli azzurri resta difficile da spiegare, considerando la corsa allo scudetto, la serietà dele il solo impegno settimanale.