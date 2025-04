Spazionapoli.it - Napoli, da McTominay a Spinazzola e Meret: chi recupera in vista dell’Empoli

Ilvaluta le condizioni diin: ecco chi potrebbe farcela per la sfida del Maradona L’infortunio che ha fermato Alessandro Buongiorno, non è l’unico che tiene banco in casa. Anche le condizioni di Scotte Leonardosono monitorate costantemente dallo staff azzurro e con loro quelle di salute di Alex. Se per il centrale partenopeo le condizioni andranno stabilite con più certezza dopo gli esami di oggi, per gli altri tre indisponibili arrivano notizie differenti.Nel rush finale che attende il, riuscire are tutti i protagonisti in campo sarà fondamentale. Da novembre la squadra di Conte non è al completo. Un dato che non può passare in secondo piano, specialmente per un club che lotta per la vittoria del campionato.