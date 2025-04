Napoli altri 20 milioni per Conte | decolla il mercato azzurro

Conte dribbla le domande sul futuro, il Napoli prepara un’estate di fuoco. E tra riscatti e incassi, i milioni cominciano a fare la differenzaNapoli, altri 20 milioni per Conte: decolla il mercato azzurro (Foto: Ansa)C’è un punto preciso, nella stagione del Napoli, in cui le domande iniziano a suonare tutte uguali. Quelle sul futuro, ovviamente. Sul futuro di Conte, sul futuro della squadra, sul futuro di tutto. E c’è una risposta che suona sempre allo stesso modo, come un disco che non salta ma che gira deciso: “Parliamo del presente”.È una specie di mantra per Antonio Conte, e forse anche una forma di difesa. Perché il presente, per com’è andata quest’annata, ha già dato abbastanza da fare. Ma sotto sotto, tra le pieghe di una stagione a tratti schizofrenica e ancora in cerca di un senso compiuto, qualcosa si muove. Serieanews.com - Napoli, altri 20 milioni per Conte: decolla il mercato azzurro Leggi su Serieanews.com Mentredribbla le domande sul futuro, ilprepara un’estate di fuoco. E tra riscatti e incassi, icominciano a fare la differenza20peril(Foto: Ansa)C’è un punto preciso, nella stagione del, in cui le domande iniziano a suonare tutte uguali. Quelle sul futuro, ovviamente. Sul futuro di, sul futuro della squadra, sul futuro di tutto. E c’è una risposta che suona sempre allo stesso modo, come un disco che non salta ma che gira deciso: “Parliamo del presente”.È una specie di mantra per Antonio, e forse anche una forma di difesa. Perché il presente, per com’è andata quest’annata, ha già dato abbastanza da fare. Ma sotto sotto, tra le pieghe di una stagione a tratti schizofrenica e ancora in cerca di un senso compiuto, qualcosa si muove.

