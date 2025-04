Quotidiano.net - Nanni Moretti torna in scena: proiezione di 'Un passo alla volta' con Fabi, Silvestri e Gazzè

Jeans scuri, maglione ruggine, e la graffiante ironia di sempre: è undecisamente in forma quello che ieri sera è comparso sul palco del suo Sacher in veste di intervistatore. L'occasione era laper il pubblico di 'Un', il documentario che racconta la storia di Niccolò, Danielee Max, sul palco coninsieme al regista Francesco Cordio. È stata la prima uscita pubblica per il regista dopo l'infarto che lo ha colto il 2 aprile. È stato poi ricoverato al San Camillo di Roma per qualche giorno dopo essere stato sottoposto ad un intervento. Infarto che aveva preoccupato tutti perchégià lo scorso ottobre aveva fatto ricorso all'assistenza dell'ospedale per un malore. Solo il 6 aprile, dimesso, si era collegato da casa in viva voce con il Festival Custodi di sogni - I tesori della Cineteca Nazionale, di frontesala piena nel giorno conclusivo del festival per parlare del restauro di Ecce Bombo.