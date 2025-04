NAB Show 2025 | Las Vegas al centro tra innovazione AI cloud e nuove frontiere della produzione

2025Una produzione a cura di Comunicare Digitale - Piattaforma CONNECT #FED2025Media Partner: Digital-News.it Las Vegas torna a brillare come epicentro globale dell'innovazione per i media, l'intrattenimento e la tecnologia con l'edizione 2025 del NAB Show, un appuntamento che conferma il suo ruolo chiave nel disegnare gli orizzonti futuri del settore. A fare da sfondo, un'America attraversata da dinamiche economiche complesse, ma che non ha spento l'entusiasmo e la partecipazione degli addetti ai lavori, accorsi numerosi nei padiglioni della capitale del Nevada per scoprire novità, confrontarsi sulle sfide del mercato e immaginare la prossima evoluzione dell'audiovisivo.Fin dalle prime ore, è chiaro che l'intelligenza artificiale è molto più di una semplice tendenza: è la leva centrale su cui poggiano numerose strategie di innovazione.

