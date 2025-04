My Hero Academia | Vigilantes la serie spin-off che anticipa la storia di Deku fa il suo debutto

Hero Academia: Vigilantes fa il suo attesissimo debutto e il creatore della serie principale celebra la sua première con un nuovo fantastico promo. Nel firmamento affollato degli anime della primavera 2025, My Hero Academia: Vigilantes prova a ritagliarsi un posto con il botto. Il debutto dello spin-off ambientato anni prima della serie madre è stato inaugurato con Kohei Horikoshi, autore originale del franchise: per celebrare l'arrivo in streaming della serie ha realizzato un'illustrazione inedita dedicata a The Crawler, protagonista di questa nuova avventura. My Hero Academia: Vigilantes e il suo debutto Un omaggio a metà fra il nostalgico e il celebrativo, che segna l'inizio di un racconto parallelo destinato a colmare alcune delle lacune narrative della saga principale. Se My Hero Academia ha . Movieplayer.it - My Hero Academia: Vigilantes, la serie spin-off che anticipa la storia di Deku fa il suo debutto Leggi su Movieplayer.it Myfa il suo attesissimoe il creatore dellaprincipale celebra la sua première con un nuovo fantastico promo. Nel firmamento affollato degli anime della primavera 2025, Myprova a ritagliarsi un posto con il botto. Ildello-off ambientato anni prima dellamadre è stato inaugurato con Kohei Horikoshi, autore originale del franchise: per celebrare l'arrivo in streaming dellaha realizzato un'illustrazione inedita dedicata a The Crawler, protagonista di questa nuova avventura. Mye il suoUn omaggio a metà fra il nostalgico e il celebrativo, che segna l'inizio di un racconto parallelo destinato a colmare alcune delle lacune narrative della saga principale. Se Myha .

