Internews24.com - MVP Bayern Monaco Inter, i tifosi hanno eletto il Man of the Match: ecco chi è stato il più votato! – VIDEO

di RedazioneMVP, iil Man of thechi èil piùdopo ildi Champions Leaguel’MVP di. Come dopo ogni partita, di campionato, Coppa Italia o di Champions League, aiisti èchiesto di eleggere il loro Man of the, votando il sondaggio tra una serie di candidati. A vincere èLautaro Martinez. Gara da leader vero quella del capitano nerazzurro, che dopo aver aperto le marcature della sfida di Champions League, gioca una partita da trascinatore, mettendo anche lo zampino nella ripartenza del gol vittoria di Frattesi.Ha aperto la strada, ha lasciato il segno, ci ha fatto sognare?Il nostro capitano è il @qatarairways #MOTM di #???#Forza#UCL pic.