Musica nuovo singolo Amici Stretti per Chiello | il tour 2025 farà tappa a Napoli il 6 maggio

Da oggi, in radio e in digitale “” (Island Records/Universal Music Italia), ildi C, che parla dritto al cuore e anticipa ilalbum “Scarabocchi”, in uscita l’11 aprile.Con parole intrise di malinconia e immagini forti, l’artista racconta il dolore di una separazione e il peso dei ricordi che non svaniscono. Il suo sound in contrapposizione al testo intenso amplifica l’impatto emotivo, trascinando l’ascoltatore in un’atmosfera sospesa tra dolcezza e disillusione, mentre le parole colpiscono con una sincerità disarmante.Il cantautore per la prima volta, salirà sui palchi dei principali club italiani con l’imperdibile “Live”: otto date cariche di emozione, intensità e la forza espressiva che rende unica la sua.Di seguito il calendario, organizzato e prodotto da Trident Music:4– MAMAMIA – SENIGALLIA – DATA ZERO6– CASA DELLA– ATLANTICO LIVE – ROMA11– ALCATRAZ – MILANO14– TEATRO CARTIERE CARRARA – FIRENZE16– VOX CLUB – NONANTOLA (MO)18– GRAN TEATRO GEOX – PADOVA19– TEATRO CONCORDIA – VENARIA REALE (TO)I biglietti delsono disponibili in prevendita su Ticketone.