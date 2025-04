Musica Meg a Napoli | trent’anni di rivoluzione musicale al Duel Club

Leggi su Ildenaro.it

Un’anima inquieta e curiosa, una voce inconfondibile che ha segnato laitaliana con la sua costante ricerca sonora: MEG torna nella sua Campania per celebrare un traguardo importante,di una carriera artistica all’insegna della sperimentazione e della libertà creativa. Giovedì 10 aprile, ildisi prepara ad accogliere il “TRENTA MEG” tour, un’occasione unica per festeggiare insieme all’artista questo prezioso anniversario e ripercorrere un viaggiole intenso e sempre sorprendente.Questo tour celebrativo, prodotto da Kashmir Music, è un vero e proprio atto d’amore verso i fan che l’hanno accompagnata in questi, un modo per ringraziarli del loro affetto e supporto costanti. Per il pubblico napoletano, la data alrappresenta un appuntamento imperdibile per immergersi nell’universo sonoro di MEG, un mix affascinante di elettronica, pop d’autore e influenze che spaziano nel panoramale contemporaneo.