Musica Mazzariello e BigMama e Eugenio in Via di Gioia si uniscono al programma del Trento Live Fest

Trento Live Fest, pronto a infiammare la Trentino Music Arena (Trento) per due intense tranche di concerti – dal 27 al 29 giugno e dal 3 al 5 luglio – annuncia con entusiasmo l’ingresso di quattro nuovi artisti di spicco nel suo già ricco programma. BigMama, Ele A, Eugenio in Via di Gioia e Mazzariello si aggiungono alla line-up di un Festival che promette di essere un appuntamento clou dell’estate Musicale italiana, capace di attrarre appassionati da tutta la penisola grazie a un mix esplosivo di Musica di qualità e opportunità di scoperta del territorio.Questi i nomi che faranno vibrare la Trentino Music Arena: Alessandra Amoroso, BigMama, ComaCose, Diodato, Ele A, Eugenio in Via di Gioia, Fabri Fibra, Geolier, La Rappresentante di Lista, Lucio Corsi, Mazzariello, Rose Villain e Tananai. Leggi su Ildenaro.it Il, pronto a infiammare la Trentino Music Arena () per due intense tranche di concerti – dal 27 al 29 giugno e dal 3 al 5 luglio – annuncia con entusiasmo l’ingresso di quattro nuovi artisti di spicco nel suo già ricco, Ele A,in Via disi aggiungono alla line-up di unival che promette di essere un appuntamento clou dell’estatele italiana, capace di attrarre appassionati da tutta la penisola grazie a un mix esplosivo didi qualità e opportunità di scoperta del territorio.Questi i nomi che faranno vibrare la Trentino Music Arena: Alessandra Amoroso,, ComaCose, Diodato, Ele A,in Via di, Fabri Fibra, Geolier, La Rappresentante di Lista, Lucio Corsi,, Rose Villain e Tananai.

Musiica, Mazzariello e BigMama e Eugenio in Via di Gioia si uniscono al programma del Trento Live Fest. Ne parlano su altre fonti

Eugenio in Via Di Gioia: "Nella musica contano anche le piccole cose" - Per gli Eugenio in Via Di Gioia "L'amore è tutto ... L'album si compone di dieci tracce per mezz'ora di musica. È molto sintetico il tutto. È stata una scelta precisa o semplicemente quello ... (msn.com)