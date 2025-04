' Musica felix' appuntamento con il mito del tango

appuntamento con la decima edizione di ‘Musica felix’, la kermesse organizzata dalla Fondazione Apulia felix di Foggia. Sabato 12 aprile alle 19 nell’auditorium Santa Chiara andrà in scena ‘Volver. Il mito del tango’ con l’attore Giampiero Mancini, il bandoneonista Massimiliano Pitocco e il. Foggiatoday.it - 'Musica felix', appuntamento con il mito del tango Leggi su Foggiatoday.it Nuovocon la decima edizione di ‘’, la kermesse organizzata dalla Fondazione Apuliadi Foggia. Sabato 12 aprile alle 19 nell’auditorium Santa Chiara andrà in scena ‘Volver. Ildel’ con l’attore Giampiero Mancini, il bandoneonista Massimiliano Pitocco e il.

