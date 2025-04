Musetti batte Lehecka a Montecarlo 2025 giovedì derby con Berrettini

Musetti si qualifica per gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo 2025, in corso sui campi in terra battuta del Principato. Il tennista azzurro ha battuto in rimonta in tre set il ceco Jiri Lehecka con il punteggio di 6-1, 5-7, 2-6 in due ore e 19? minuti di gioco. Musetti, numero 16 del ranking Atp, affronterà agli ottavi Matteo Berrettini, che ieri ha battuto il numero due al mondo Alexander Zverev.Per Musetti 3 ace e nessun doppio fallo, il 70% di prime in campo con il quale ha portato a casa il 60% dei punti e un ottimo 70% di punti vinti anche con la seconda. Nota dolente l'aver trasformato appena 4 palle-break su 18, mentre ne ha cancellate 2 delle 6 concesse. Ha messo a referto 24 vincenti a fronte di 27 errori non procurati: 25 contro 51 il bilancio di Lehecka.

