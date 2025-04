Ilfattoquotidiano.it - Muore a 21 anni per uno scontro col portiere avversario: si è rotto un’arteria cranica

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unofatale. Helar Gonzales Altamirano, calciatore 21enne del Real Titan NC, è morto due giorni dopo essere stato ricoverato in ospedale a Moyobamba a causa del violento impatto coldel Defensor Nueva Cajamarca durante una partita di Copa Perù, il campionato calcistico di quarto livello del paese sudamericano.Al 71esimo minuto del match disputatosi domenica 6 aprile, sul punteggio di 1-1, Altamirano è stato lanciato in profondità verso la porta avversaria con un passaggio filtrante. A quel punto, ilè intervenuto in presa alta anticipando persino il suo difensore. L’uscita delha travolto entrambi i calciatori che si sono ritrovati a terra. In seguito allo, Altamirano è rimasto immobile: sia i compagni di squadra che gli avversari hanno subito invocato l’intervento del personale medico.