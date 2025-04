Internews24.com - Muller avvisa l’Inter in italiano: «Calma, tutto è ancora possibile» – FOTO

di Redazionelancia l’avvertimento verso Inter Bayern Monaco: il tedesco rompe il silenzio sui social verso la gara di ritorno con i nerazzurrirompe il silenzio su Instagram verso il ritorno di Inter Bayern Monaco dopo la vittoria nerazzurra in Baviera.E per farlo, usa il suo profilo Instagram e sopratusa anche l’, nsieme all’inglese, per renderepiù chiaro il concetto: «Stai calmo,», scrive l’iconico giocatore biancorosso autore ieri del momentaneo gol del pareggio. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Thomas Mu?ller (@esmuellert)Ai microfoni UEFA,ha invece dichiarato nel post partita: «C’è solo un gol di differenza, che sia in casa o in trasferta è assolutamente recuperabile.