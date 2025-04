Mozart in scena a Solomeo | Ferrati e Skudlik per una domenica di musica

La stagione concertistica della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, in collaborazione con la Fondazione Perugia musica Classica, prosegue con un evento imperdibile. domenica 13 aprile, alle 17.30, il teatro Cucinelli di Solomeo ospiterà due capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart.

Mozart in scena a Solomeo: Ferrati e Skudlik per una domenica di musica. Un omaggio a Isadora Duncan, Laetitia Casta e Fanny Ardant per la stagione del Cucinelli di Solomeo. Ne parlano su altre fonti

