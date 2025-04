Internews24.com - Moviola Bayern Monaco Inter, Gazzetta promuove Schärer: «Reti regolari, su Kim niente rigore…»

di Redazione: «, su Kimrigore.» L’analisi del quotidiano rosaCosi l’edizione odierna delladello Sport sull’operato di Sandro, arbitro svizzero che ha diretto ieri il match traed- «Al 5’, Olise va giù in area: Bastoni innocente,da rigore. Al 17’ colpo da fuori di Calhanoglu: Kim, braccio aderente al corpo. Al 28’, Kim con i tacchetti su Lautaro: giallo sacrosanto. Al 37’, Thuram è in posizione buona nello 0-1 dell’.Al 44’, Darmian impatta il pallone di pancia su cross di Kane. Al 7’ st, Kimmich in area: colpo con la schiena. All’8’ eal 25’ corretti i gialli a Lautaro e Mkhitaryan. Al 48’, ingenuità da cartellino giallo di Zalewski.