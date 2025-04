Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Bello tornare a competere. In Qatar vado forte”

Leggi su Oasport.it

sarà tra gli osservati speciali del prossimo GP del, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di. Sul tracciato di Lusail, il piemontese vorrà dar seguito all’affermazione della domenica di Austin e accorciare le distanze nei confronti del leader della classifica generale, Alex Marquez, e soprattutto del fratello Marc, suo compagno di squadra in Ducati ufficiale.Non è stato un inizio facile per Pecco, costretto a fare i conti con dei problemi di adattamento alla nuova moto e nello stesso tempo con la partenza sprint del suo nuovo team-mate. In Texas, l’errore di Marc ha rappresentato uno snodo psicologico importante e vedremo se su una pista notoriamente più favorevole al’inerzia penderà dalla sua parte.“al lavoro in pista dopo una vittoria è sempre