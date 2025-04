Motogp Acosta | Sarebbe difficile dire addio a KTM La moto diventerà forte

Acosta crede ancora in KTM, che è la sua casa da tanti anni. Nato e cresciuto con l’azienda austriaca, il giovane talento spagnolo non ha oggi a disposizione una moto vincente e la sua speranza è che prima o poi arriverà. Ducati è irraggiungibile per tutti, ma per ora dietro ci sono Aprilia e Honda, con KTM che evidentemente paga la crisi finanziaria che ha colpito la casa madre, costretta a tagliare i costi per sopravvivere. Ne ha risentito il progetto moto gp, con aggiornamenti e sviluppi tutti da pianificare e programmare, con investimenti che oggi sono ancora in dubbio. Nelle ultime settimane i rumors su Acosta si sono sprecati, tra VR 46, con Valentino Rossi si sono incontrati alla 100 chilometri, e Prima Pramac, che sta cercando un pilota di punta dopo il passaggio a Yamaha. Sport.quotidiano.net - Motogp, Acosta: “Sarebbe difficile dire addio a KTM. La moto diventerà forte” Leggi su Sport.quotidiano.net Bologna, 9 aprile 2025 – Pedrocrede ancora in KTM, che è la sua casa da tanti anni. Nato e cresciuto con l’azienda austriaca, il giovane talento spagnolo non ha oggi a disposizione unavincente e la sua speranza è che prima o poi arriverà. Ducati è irraggiungibile per tutti, ma per ora dietro ci sono Aprilia e Honda, con KTM che evidentemente paga la crisi finanziaria che ha colpito la casa madre, costretta a tagliare i costi per sopravvivere. Ne ha risentito il progettogp, con aggiornamenti e sviluppi tutti da pianificare e programmare, con investimenti che oggi sono ancora in dubbio. Nelle ultime settimane i rumors susi sono sprecati, tra VR 46, con Valentino Rossi si sono incontrati alla 100 chilometri, e Prima Pramac, che sta cercando un pilota di punta dopo il passaggio a Yamaha.

Motogp, Acosta: “Sarebbe difficile dire addio a KTM. La moto diventerà forte” - Il giovane pilota spagnolo conta ancora su KTM nonostante i rumors di mercato. Dopo sette anni di militanza Acosta spera in una risalita austriaca. E su ... (sport.quotidiano.net)

Pedro Acosta: “Sono l’unico in MotoGP a cui non interessano i soldi. Li spendo solo per una cosa” - Il giovane pilota spagnolo della KTM in un'intervista ha parlato del suo legame con il team austriaco, ma Acosta ha anche dichiarato di non avere un interesse ... (fanpage.it)

MotoGP, Acosta: "Sono nella famiglia KTM da anni, sarebbe difficile dirgli addio" - MotoGP: "Sono l'unico nel paddock a non farlo per i soldi. Corro con questi colori da quando ho 14 anni, voglio vincere, la moto sarà competitiva ne sono sicuro. La pressione su di me? non c'è mai sta ... (gpone.com)