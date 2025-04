Mosca | Scontro diretto se truppe europee in Ucraina | Pechino | Non è vero che molti cinesi stanno combattendo

Tgcom24.mediaset.it - Mosca: "Scontro diretto se truppe europee in Ucraina" | Pechino: "Non è vero che molti cinesi stanno combattendo" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Fermata a Parigi un'impiegata del ministero degli Esteri russo. Il Cremlia: "Il fatto aggrava le relazioni con la Francia"

Mosca, 'scontro diretto se truppe europee in Ucraina' - "Ogni presenza" di truppe di Paesi Nato in Ucraina, "indipendentemente dalla bandiera, insegne e il mandato dichiarato, sarà considerato dalla Russia come una minaccia alla sua sicurezza e porterà il ... (msn.com)

Mosca: "Scontro diretto se truppe europee in Ucraina" | Pechino: "Non è vero che molti cinesi stanno combattendo" - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.141. "Ogni presenza" di truppe di Paesi Nato in Ucraina, "indipendentemente dalla bandiera, insegne e il mandato dichiarato, sarà considerato dalla Russia come ... (msn.com)

Guerra Ucraina Russia, Mosca: "Scontro diretto se truppe europee in Ucraina". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca: 'Scontro diretto se truppe europee in Ucraina'. LIVE ... (tg24.sky.it)