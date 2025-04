Mosca avverte l’Occidente | Coi soldati di Paesi Nato in Ucraina sarà scontro Cina | Nostri militari tra i russi? Falso

La russia invia un nuovo avvertimento all'Occidente e soprattutto ai cosiddetti Paesi "volenterosi" pronti, su iniziativa di Francia e Gran Bretagna, a inviare le proprie truppe a sostegno dell'esercito ucraino. "Ogni presenza" di militari di Paesi Nato in Ucraina, "indipendentemente dalla bandiera, insegne e il mandato dichiarato, sarà considerato dalla russia come una minaccia alla sua sicurezza e porterà il rischio di uno scontro diretto con l'intera Alleanza", ha sottolineato la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "aspetta passi concreti dai suoi alleati europei perché inviino le loro truppe, il che significherebbe che questi Paesi si uniscono al conflitto", ha aggiunto chiarendo quale sia la posizione della Federazione sul tema.

