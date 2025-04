Thesocialpost.it - “Morto sul colpo, schiacciato”: tragedia orribile in Italia, com’è potuto succedere

Un operaio di 40 anni di origini indiane ha perso la vita ieri pomeriggio mentre lavorava in un’azienda agricola situata a Borgo La Martella, alla periferia di Matera. Secondo le informazioni disponibili, l’uomo è rimastoall’interno di una macchina rotoimballatrice. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 Basilicata, ma purtroppo non c’era più nulla da fare, e hannosolo constatarne il decesso. I Carabinieri stanno indagando sull’incidente.Quello di ieri è il quinto incidente mortale sul lavoro in Basilicata dall’inizio del 2025, una cifra che, pur riferendosi a una regione relativamente piccola, assume un significativo peso dal punto di vista sociale e umano, evidenziando quanto ancora sia necessario fare per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. A sottolinearlo è stato anche Bruno Di Cuia, dirigente della UIL Basilicata, che ha dichiarato: “Questo ennesimo lutto richiede un’accelerazione nella nostra battaglia per il diritto alla vita nei luoghi di lavoro.