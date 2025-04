News.robadadonne.it - Morto a 30 anni Andrea Savorelli, attore de Il Paradiso delle Signore

È scomparso a soli 30milanese noto per aver interpretato il ruolo di Pietro Conti ne Il; a dare notizia della prematura morte la sorella, Alessandra, sui social – il suo account Instagram è privato – che ha spiegato come il decesso risalga a un mese fa circa, per cause non ancora rese note.La notizia della morte diarriva quindi quasi in concomitanza con quella di Pietro Genuardi, altrodella fiction Rai.“Un mese senza te. Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia”, sono le parole della sorella accanto a una foto che li ritrae da bambini, accompagnate poi da una poesia di Henry Scott Holland, La morte non è niente. Vi raccomandiamo.