Morte Alessandro Coatti genitori chiusi nel dolore Lo zio | Fermi al punto di partenza

Fermi al punto di partenza, e saremo Fermi finché le indagini lì non saranno finite”. La famiglia del ricercatore, madre e padre, è chiusa nel silenzio e nel dolore nella casa di Longastrino, nel Ravennate. Lo zio non li sente da ieri, “non hanno nulla da dire”, sconvolti per quanto accaduto. Alessandro non tornava spesso “a casa”, aveva una carriera internazionale avviata, ma era atteso probabilmente per Pasqua. Non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni questa mattina (mercoledì) Giovanni Coatti, zio di Alessandro, il biologo molecolare di 38 anni trovato morto in Colombia. Ilrestodelcarlino.it - Morte Alessandro Coatti, genitori chiusi nel dolore. Lo zio: “Fermi al punto di partenza” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Longastrino (Ra-Fe) 9 aprile 2025 – “Ho già parlato con i giornalisti ieri sera (martedì, ndr) e non ho altro da aggiungere. Posso solo ribadire che mio nipote era il ragazzo più bravo del mondo. Una persona sempre pronta a farsi in quattro”. E sulla tragedia: “Siamoaldi, e saremofinché le indagini lì non saranno finite”. La famiglia del ricercatore, madre e padre, è chiusa nel silenzio e nelnella casa di Longastrino, nel Ravennate. Lo zio non li sente da ieri, “non hanno nulla da dire”, sconvolti per quanto accaduto.non tornava spesso “a casa”, aveva una carriera internazionale avviata, ma era atteso probabilmente per Pasqua. Non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni questa mattina (mercoledì) Giovanni, zio di, il biologo molecolare di 38 anni trovato morto in Colombia.

