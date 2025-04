Morta Patrizia Giansoldati | Reggio Emilia in lutto

Reggio Emilia, 9 aprile 2025 – All’età di 63 anni si è spenta Patrizia Giansoldati. I fratelli Carlo, Giovanna, Fabrizio, Greta e i parenti tutti ne danno il triste annuncio. Patrizia era di famiglia reggiana, originaria dell’Appennino, ma è nata a Napoli il 24 febbraio 1962, dove il padre si era trasferito per motivi di lavoro negli anni Cinquanta, portando con sé la famiglia. Ha trascorso stabilmente gran parte della sua gioventù nella città partenopea fino al termine degli studi liceali, che ha frequentato nel quartiere Vomero. La sua vita si è divisa a lungo tra Campania ed Emilia, imparando ad apprezzare e interiorizzare i diversi usi, costumi e tradizioni: dalla cultura contadina dell’Appennino reggiano al dinamismo e alla vivacità della metropoli napoletana. A 23 anni è rientrata definitivamente in Emilia, nel comune di Castelnovo ne’ Monti, ai piedi della Pietra di Bismantova. Ilrestodelcarlino.it - Morta Patrizia Giansoldati: Reggio Emilia in lutto Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 9 aprile 2025 – All’età di 63 anni si è spenta. I fratelli Carlo, Giovanna, Fabrizio, Greta e i parenti tutti ne danno il triste annuncio.era di famiglia reggiana, originaria dell’Appennino, ma è nata a Napoli il 24 febbraio 1962, dove il padre si era trasferito per motivi di lavoro negli anni Cinquanta, portando con sé la famiglia. Ha trascorso stabilmente gran parte della sua gioventù nella città partenopea fino al termine degli studi liceali, che ha frequentato nel quartiere Vomero. La sua vita si è divisa a lungo tra Campania ed, imparando ad apprezzare e interiorizzare i diversi usi, costumi e tradizioni: dalla cultura contadina dell’Appennino reggiano al dinamismo e alla vivacità della metropoli napoletana. A 23 anni è rientrata definitivamente in, nel comune di Castelnovo ne’ Monti, ai piedi della Pietra di Bismantova.

Morta Patrizia Giansoldati: Reggio Emilia in lutto. Si è spenta a 63 anni Patrizia Giansoldati, per anni responsabile del Centro per l’impiego di Reggio. Morta Patrizia Giansoldati: era responsabile del Centro per l’impiego di Reggio. Ne parlano su altre fonti

E’ morta Patrizia Giansoldati, responsabile del Centro per l’impiego di Reggio Emilia - Reggio Emilia ll Centro per l'Impiego di Reggio Emilia, con tutta l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia Romagna, è in lutto per la prematura scomparsa di Patrizia Giansoldati, 63 anni, respons ... (msn.com)

ll Centro per l’Impiego di Reggio Emilia piange Patrizia Giansoldati - REGGIO EMILIA – ll Centro per l’Impiego di Reggio Emilia, con tutta l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna, è in lutto per la prematura scomparsa di Patrizia Giansoldati, responsabile d ... (reggionline.com)

Ci ha lasciato Patrizia Giansoldati - Il giorno 8 Aprile è mancata all’affetto dei suoi cari PATRIZIA GIANSOLDATI di anni 63 Ne danno il triste annuncio il fratello CARLO, GIOVANNA, FABRIZIO e ... (redacon.it)