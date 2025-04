Anteprima24.it - Morta la donna coinvolta nell’incendio dell’appartamento ad Acerra, forse le ha dato fuoco il compagno

Tempo di lettura: 2 minutiE’ladi 46 anniin cui viveva ad, insieme al49enne rimasto carbonizzato nel rogo avvenuto la tarda serata di sabato scorso. Una duplice morte che potrebbe essere dovuta non a un incidente, ma alla volontà dell’uomo di uccidere la. Infatti la 46enne, Immacolata D’Anna, portata in fin di vita al centro grandi ustionati del Cardarelli di Napoli, prima di morire avrebbe riferito che a darlesarebbe stato il, Miloud Bougatef, di origini algerine. Un racconto che è ora al vaglio degli inquirenti. La, che aveva alle spalle un matrimonio finito, avrebbe raccontato che ilnon voleva accettare la sua decisione di volerlo lasciare. L’uomo, secondo il racconto della, l’avrebbe aggredita in cucina per poi cercare di darle, ma le fiamme hanno avvolto entrambi: la 46enne avrebbe cercato di scappare, ed è stata trovata a terra in fin di vita dai soccorritori che hanno poi rinvenuto il cadavere carbonizzato del