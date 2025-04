Monza ritorna il mercatino di via Bergamo | tutte le strade chiuse

Monza il "mercatino del Brocantage e Artigianato Borgo Bergamo 2025". Una manifestazione che con cadenza mensile (e fino al 21 dicembre) popolerà via Bergamo e, contestualmente, alcune strade verranno interdette alla viabilità e alla sosta al. Monzatoday.it - Monza, ritorna il mercatino di via Bergamo: tutte le strade chiuse Leggi su Monzatoday.it Questa domenica 13 aprile, dalle 8 alle 18, torna ail "del Brocantage e Artigianato Borgo2025". Una manifestazione che con cadenza mensile (e fino al 21 dicembre) popolerà viae, contestualmente, alcuneverranno interdette alla viabilità e alla sosta al.

