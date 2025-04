Monza-Napoli si va verso la decisione definitiva sul settore ospiti | l’annuncio è arrivato in diretta

Napoli. Di seguito l'annuncio in merito alla trasferta di Monza. Il Napoli è pronto a vivere a pieno il finale di stagione. Ad attendere gli uomini di Conte ci sono altre sette sfide importantissime, alle quali vorranno assistere anche i tifosi azzurri. Quest'ultimi, da sempre sono il dodicesimo uomo in campo che spinge la squadra verso i successi. Dopo quanto accaduto a Bologna, però, i giocatori dovranno fare a meno dei propri sostenitori. Infatti, sta per arrivare un provvedimento molto doloroso.Vendita bloccata ai residenti in Campania: arriva l'annuncioSono minuti molto importanti per il Napoli e i suoi tifosi. Con ogni probabilità, sono previste nuove problematiche per i tifosi azzurri dopo quanto accaduto a Bologna. Non a caso, nelle ultime ore, si starebbe valutando la possibilità di bloccare la trasferta di Monza.

