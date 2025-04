Monza-Napoli si va verso il divieto di trasferta per i tifosi azzurri | il motivo

trasferta degli azzurri: la situazione.Bologna-Napoli porta ancora con sé una serie di strascichi di tensione e polemiche. Il pareggio finale tra azzurri e rossoblu sta stretto soprattutto agli uomini di Antonio Conte e a tutto l’ambiente partenopeo, che sente di aver perso una grande occasione dopo il pareggio dell’Inter contro il Parma.Ma le brutte notizie non finiscono qui. A seguito degli episodi avvenuti fuori dallo stadio del Bologna, i tifosi del Napoli rischiano fortemente di vedersi vietare la prossima trasferta, prevista per sabato 19 aprile alle ore 18.00 a Monza.Monza-Napoli, trasferta vietata? La decisione del CasmsNon c’è ancora l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore a seguito della riunione dell’Osservatorio Nazionale. Spazionapoli.it - Monza-Napoli, si va verso il divieto di trasferta per i tifosi azzurri: il motivo Leggi su Spazionapoli.it La decisione dell’Osservatorio Nazionale sulla prossimadegli: la situazione.Bologna-porta ancora con sé una serie di strascichi di tensione e polemiche. Il pareggio finale trae rossoblu sta stretto soprattutto agli uomini di Antonio Conte e a tutto l’ambiente partenopeo, che sente di aver perso una grande occasione dopo il pareggio dell’Inter contro il Parma.Ma le brutte notizie non finiscono qui. A seguito degli episodi avvenuti fuori dallo stadio del Bologna, idelrischiano fortemente di vedersi vietare la prossima, prevista per sabato 19 aprile alle ore 18.00 avietata? La decisione del CasmsNon c’è ancora l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore a seguito della riunione dell’Osservatorio Nazionale.

