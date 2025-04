Lopinionista.it - Montecitorio, question time con i ministri Ciriani e Urso

, Lollobrigida e SchillaciNordioSi svolge oggi, mercoledì 9 aprile, alle 16.30, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento.Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, risponde a una interrogazione sull’applicazione del segreto di Stato (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP).Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a interrogazioni sulle criticità relative alla cosiddetta legge Severino, in materia di sospensione di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze di condanna non definitive (Pittalis – FI-PPE); sulle iniziative, anche di carattere normativo, per garantire un’adeguata considerazione dei pregressi periodi in qualità di genitori affidatari ai fini dell’adozione di minori (Loizzo – LEGA); sul diritto all’affettività delle persone detenute, anche all’esito dell’operato del relativo gruppo di lavoro multidisciplinare (Magi – MISTO-+EUROPA).