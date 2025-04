Dayitalianews.com - Montecarlo amara per Djokovic: eliminato da Tabilo in due set

Leggi su Dayitalianews.com

La terra rossa del Masters 1000 di2025 si rivela ancora una voltaper Novak, che esce di scena al secondo turno. Il campione serbo è stato battuto in due set dal cileno Alejandro, con il punteggio di 6-3, 6-4, in un match che ha sorpreso molti appassionati., due volte vincitore a(nel 2013 e 2015), non è mai riuscito a trovare il ritmo giusto. Nel primo set ha subito l’intensità di, apparso più brillante e solido nei momenti chiave. Nel secondo set il break subito nel quinto gioco ha compromesso il tentativo di rimonta, aggravato da due palle break sciupate nel sesto gioco che avrebbero potuto riaprire la partita.Nonostante due match-point annullati con classe, prima con un dritto lungolinea e poi con una palla corta millimetrica,ha dovuto cedere al terzo match-point.