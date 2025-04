Oasport.it - Monte Carlo day 3: Berrettini manda ko Zverev

In rimonta Matteo ottiene la miglior vittoria della carriera in termini di classifica. Il n. 1 del seeding e 2 del mondo è in crisi sempre più nera. Bene Cobolli, male Sonego. Chi impressiona è Draper. Si ritira Rune. Ne parliamo a TennisMania, in diretta alle ore 9