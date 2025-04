Thesocialpost.it - Monte Bianco, precipita durante un volo con la tuta alare: morto 43enne francese

Un drammatico incidente è avvenuto ieri, martedì 8 aprile, sul. Un uomodi 43 anni, originario dell’Alta Savoia, è stato trovato senza vita sul pendio di un ghiacciaio, il Nant Blanc. La scomparsa del base jumper era stata segnalata la sera precedente, e le ricerche sono state avviate tempestivamente.L’incidente è avvenutouninnella zona dell’Aiguille Verte. Le autorità francesi, in particolare l’unità di alta montagna della gendarmerie nazionale (PGHM) di Chamonix, avevano pochissime informazioni per avviare le operazioni di ricerca. Per localizzare il punto esatto della sua scomparsa è stata utilizzata la localizzazione telefonica, mentre l’elicottero della Sicurezza Civile, il Dragon 74, è decollato dalla base di Bois non appena è arrivata la segnalazione.