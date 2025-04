Tvzap.it - Momento di follia durante la diretta del programma Rai: rompe una telecamera davanti a tutti (VIDEO)

News TV. Nel cuore dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino, Francesco Paolantoni ha regalato unda antologia. Il comico napoletano, amatissimo dal pubblico per la sua comicità surreale e imprevedibile, si è ritrovato protagonista di una sfida tanto semplice quanto folle. I concorrenti, tra cui Herbert Ballerina, si sono cimentati in un gioco con un tavolo rotante e delle miniature di Paolantoni stesso. L’obiettivo? Afferrare la propria statuina algiusto, appena il tavolo si fermava. Una prova di velocità e riflessi che ha fatto ridere fin dall’inizio, ma che ha raggiunto il culminela sfida finale.Leggi anche: “Stasera tutto è possibile”, la complicità tra Emma e Stefano scatena il gossip sul ritorno di fiamma: leiil silenzioLeggi anche: “Affari tuoi”, disastro per Martina: la scelta sfortunataStasera tutto è possibilePaolantoni contro Herbert Ballerina: la sfida si fa assurdaNel duello finale, proprio Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina si sono affrontati in un faccia a faccia decisivo.