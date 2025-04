Laprimapagina.it - Momenti di grande paura sull’A1: scontro violento tra autobus e TIR con 41 bambini a bordo

Leggi su Laprimapagina.it

Questa mattina, lungo l’autostrada A1, nel tratto tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone, si è verificato un incidente drammatico che ha coinvolto uncon 41, 6 maestre, 2 mamme, 2 autisti e un TIR.Il pullman, che trasportava una scolaresca in gita, ha urtato violentemente un mezzo pesante lungo le corsie sud dell’autostrada, per cause ancora da accertare. Nonostante la forza dell’impatto, il bilancio provvisorio segnala un solo ferito grave, in codice rosso, mentre gli altri passeggeri, tra cui i, hanno riportato solo contusioni e ferite lievi, oltre a un evidente stato di shock emotivo.Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, tra cui le ambulanze del 118 Ares, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale di Cassino, che ha gestito il traffico e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.