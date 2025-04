Modena City Ramblers in concerto a Spilamberto per l' 80esimo anniversario della Liberazione

Spilamberto e del gruppo alpini, il Festival Resistenti che culminerà con il concerto dei Modena City Ramblers: sono gli eventi organizzati dal comune di Spilamberto in occasione delle celebrazioni per l’anniversario del 25 aprile, che. Modenatoday.it - Modena City Ramblers in concerto a Spilamberto per l'80esimo anniversario della Liberazione Leggi su Modenatoday.it Una “Biciclettata di primavera”, il corpo bandistico die del gruppo alpini, il Festival Resistenti che culminerà con ildei: sono gli eventi organizzati dal comune diin occasione delle celebrazioni per l’del 25 aprile, che.

Modena City Ramblers in concerto a Spilamberto per l'80esimo anniversario della Liberazione. Concerto gratis dei Modena City Ramblers a Monza. I Modena City Ramblers a Monza: concerto gratuito dedicato al 25 aprile. Appunti resistenti - Modena City Ramblers. Monza celebra la Liberazione con i Modena City Ramblers in concerto. Modena City Ramblers e Folkstone in concerto - Carroponte 2025. Ne parlano su altre fonti

MODENA CITY RAMBLERS + FOLKSTONE insieme in concerto il 4 Luglio al Carroponte di Milano - Modena City Ramblers & Folkstone, protagonisti sullo stesso palco, co-headliner della stessa serata. Un appuntamento che si prospetta già leggendario quello in programma il 4 luglio al Carroponte di S ... (rockon.it)

I Modena City Ramblers a Monza: concerto gratuito dedicato al 25 aprile - Un 25 aprile speciale per l’80esimo anniversario della Liberazione: è la scelta del Comune di Monza, che ha anche esposto uno speciale stendardo sulla facciata del palazzo comunale sul lato di piazza ... (msn.com)

25 Aprile con i Modena City Ramblers in concerto - La cerimonia ufficiale, il corteo, l'intervento delle istituzioni, poi due giorni dopo una serata di musica con i Modena City Ramblers in concerto in piazza Cambiaghi, recentemente restituita alla cit ... (msn.com)