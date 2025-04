Sport.quotidiano.net - Mobilitazione generale per il match Mantova-Spezia: biglietti settore ospiti quasi esauriti

Pronti, via: è partita laper ildi domenica alle 17,15 allo stadio ’Martelli’. Andranno, presumibilmente, tuttii 947destinati al, i tifosi aquilotti che si muoveranno a bordo di pullman e mezzi privati. La prevendita è attiva sul circuito TicketOne fino a sabato 12 aprile alle 19. Per i residenti nella provincia di, la vendita è riservata ai soli sottoscrittori di Eagle Card. "Tutti insieme per il sogno" è il motto lanciato, in queste ore, da migliaia di appassionati dei colori bianchi che, dopo la vittoria nel derby con la Sampdoria, hanno riacceso la fiammella della speranza per la promozione diretta, difficile ma non impossibile. Gli Aquilotti, dopo il ko col Brescia, hanno subito rialzato la testa, in un giorno considerato ormai speciale per gli spezzini, quel 6 aprile che nel 2006 significò vittoria per 2-0 sul Genoa e, 19 anni dopo, 2-0 con la Samp.