Ilgiorno.it - Mobilitazione contro la criminalità

Leggi su Ilgiorno.it

Il sindaco di Gussago invita i cittadini del paese e tutti coloro che credono nella giustizia a partecipare alla manifestazione, che si svolgerà questo giovedì nel territorio comunale. Il paese franciacortino, recentemente, si è visto al centro di un giro di traffico di droga con presunti legami mafiosi. Uno dei presunti responsabili risiede in paese, ma si sono verificati arresti in diversi centri della Franciacorta e del Bresciano. L’operazione è stata condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia per il coordinamento della Procura di Brescia. L’amministrazione comunale risponde con una manifestazione pubblica per ribadire il no allaorganizzata. L’appuntamento è per giovedì 10 aprile 2025 alle 18.00 in Piazza Vittorio Veneto, dove istituzioni e residenti si ritroveranno in un momento di unità e denuncia sociale.