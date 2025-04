Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX la recensione | il Gundam dopo Evangelion

Su Prime Video è iniziata la nuova serie dedicata al Mobile Suit Bianco, Gundam, particolarmente attesa perché prodotta dallo studio Khara di Hideaki Anno, il celebrato autore di Evangelion. Ecco la nostra impressione dopo il primo episodio. Se esiste un brand che può rappresentare a pieno titolo l'animazione giapponese, questo è Gundam. La prima storica serie risale al 1979, e ha definito un genere che, fino a quel momento, si limitava alla riproposizione di schemi manichei eroi vs cattivi. dopo l'avvento del Mobile Suit Bianco il genere robotico è cambiato, la narrazione della guerra è cambiata, persino il pubblico è cambiato. Nel corso di decenni, Gundam si è incarnato in una incredibile quantità di nuove versioni, rimanendo un elemento fondamentale di tutta l'industria dell'intrattenimento nipponica, dall'animazione al modellismo.

