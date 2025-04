Mistero Mancini | smentisce un ruolo nella Samp poi va a Bogliasco Come stanno realmente le cose

Sampdoria sta succedendo veramente di tutto e vede in particolare un protagonista: Roberto Mancini, il cui ruolo in blucerchiato alla fine. non c’è, né ci sarà. Ma allora, perché il presidente Manfredi ha parlato della sua figura nei giorni scorsi? E perché, soprattutto, Mancini oggi, 9 aprile, si è presentato, Come da programma (da sottolineare, Come da programma), alle 11.30 a Bogliasco per seguire l’allenamento della Sampdoria ora guidata da Chicco Evani? Bisogna, di nuovo, fare chiarezza.I contattiLa giornata convulsa di lunedì aveva portato all’esonero, ormai scontato, di Leonardo Semplici e alla chiamata di Chicco Evani. Con l’ex stella blucerchiata (ed ex collaboratore di Mancini in Nazionale tra le altre esperienze) anche Attilio Lombardo, che di Mancini è stato compagno, Come Evani, in quella Sampdoria prodigiosa dei primi anni Novanta. Ilfattoquotidiano.it - Mistero Mancini: smentisce un ruolo nella Samp, poi va a Bogliasco. Come stanno realmente le cose Leggi su Ilfattoquotidiano.it Gli annunci, i dietrofront, le smentite di rito (ma nemmeno troppo). In casadoria sta succedendo veramente di tutto e vede in particolare un protagonista: Roberto, il cuiin blucerchiato alla fine. non c’è, né ci sarà. Ma allora, perché il presidente Manfredi ha parlato della sua figura nei giorni scorsi? E perché, soprattutto,oggi, 9 aprile, si è presentato,da programma (da sottolineare,da programma), alle 11.30 aper seguire l’allenamento delladoria ora guidata da Chicco Evani? Bisogna, di nuovo, fare chiarezza.I contattiLa giornata convulsa di lunedì aveva portato all’esonero, ormai scontato, di Leonardo Semplici e alla chiamata di Chicco Evani. Con l’ex stella blucerchiata (ed ex collaboratore diin Nazionale tra le altre esperienze) anche Attilio Lombardo, che diè stato compagno,Evani, in quelladoria prodigiosa dei primi anni Novanta.

