Repubblica.it - “Mio nipote Alessandro viaggiava da solo, gli avevo detto di non andare” Leggi su Repubblica.it La testimonianza di Giovanni Coatti, lo zio del biologo assassinato in Colombia: “Era un ragazzo buonissimo, brillante. Sua madre non ha più lacrime. Siamo una famiglia distrutta”

"Mio nipote viaggiava da solo gli avevo detto di non andare" - Mio fratello prima di andare in pensione è stato un dirigente della Cmc, ha sempre viaggiato molto per lavoro, in giro per il mondo e per l'Italia. Alessandro stava sempre a casa con la mamma, era ...