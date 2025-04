Ilrestodelcarlino.it - Minori trasferiti alla Dozza, Ostellari: “Entro fine estate andranno nei nuovi Istituti penali”

Bologna, 9 aprile 2015 – Grande cerimonia in cappella Farnese a Palazzo d’Accursio per i 208 anni della Polizia penitenziaria. E tra premi ed encomi agli agenti che si sono distinti e picchetti d’onore, sono intervenuti, tra gli altri, i vertici del Corpo e il sottosegretarioGiustizia Andrea. Tema in cima all’agenda quello del sovraffollamento delle carceri, di cui lanon è esente, è il caso dei giovaninel carcere degli adulti (al momento meno di una ventina, ndr). I giovaniUn “trasferimento temporaneo”, ha ribadito il leghista, visto che “questi ragazzi sono destinati aiIpm, glili di Rovigo, L’Aquila e Lecce,ladell’”, come già aveva anticipato al Carlino. La risposta alle critiche del csinistra Il sottosegretario minimizza le critiche arrivate da alcuni parlamentari, eurodeputati e consiglieri di csinistra sulle condizioni dei giovani nel carcere per gli adulti (ma in sezioni separate, ndr) dai pasti agli spazi angusti finomancanza di percorsi educativi: “Si tratta di polemiche che non meritano attenzione, mi attengo ai fatti.