Lanazione.it - Minaccia l’ex moglie col coltello. Irrompe in casa ubriaco: "Dammi i soldi per la droga"

Avrebbeto la excon un grossoavrebbe preteso che la donna le desse del denaro per comprare della. Quando l’uomo ha lasciato ladella ex, la donna ha chiesto aiuto alla polizia che ha rintracciato il sospettato non lontano dall’appartamento della presunta vittima. L’uomo, 42 anni, è stato arrestato in flagranza differita con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e rapina aggravata. Una volta raggiunto, l’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di di cocaina e di un grossoda caccia che avrebbe utilizzato perre la ex. Che già in passato la donna sarebbe stata violentemente aggredita dalcompagno a febbraio, quando venne medicata e giudicata guaribile in dieci giorni. Per queste ragioni la vittima aveva installato un sistema di videosorveglianza nella propria abitazione, circostanza che ha consentito ai poliziotti – una volta accertato quanto accaduto - di procedere all’arresto in flagranza differita del 42enne che è stato anche multato per detenzione di stupefacente per uso personale.