Minaccia e maltratta i genitori per i soldi della droga assolto 39enne

assolto A.S., 39enne di Marcianise finito sotto processo per maltrattamenti ed estorsione ai danni dei genitori. E’ quanto disposto dal giudice monocratico Francesco Maione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere a fronte di una richiesta della Procura di 5 anni di reclusione.Era dal mese. Casertanews.it - Minaccia e maltratta i genitori per i soldi della droga, assolto 39enne Leggi su Casertanews.it A.S.,di Marcianise finito sotto processo permenti ed estorsione ai danni dei. E’ quanto disposto dal giudice monocratico Francesco Maione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere a fronte di una richiestaProcura di 5 anni di reclusione.Era dal mese.

Minaccia e maltratta i genitori per i soldi della droga, assolto 39enne. Latina, minaccia e picchia i genitori per avere i soldi: 31enne arrestato. Minaccia di morte i genitori che gli negano i soldi per la droga, 34enne arrestato. Maltratta i genitori anziani e li minaccia per farsi dare i soldi per la droga: 36enne allontanato dalla casa. Maltratta e minaccia i genitori per avere soldi, 25enne sannita in arresto. Picchia il padre ed estorce soldi alla mamma con minacce e maltrattamenti. Ne parlano su altre fonti

Maltratta e picchia il padre per comprare alcol e droga - SAN MARTINO IN RIO (Reggio Emilia) – Per mesi ha maltrattato e picchiato il padre, arrivando anche a minacciarlo di morte, e ha fatto danni in casa in preda all’ira dopo aver assunto alcol e droga, tu ... (reggionline.com)

Picchia e minaccia la madre e i fratelli per avere soldi da loro: arrestato ex assessore di Gallarate - Alessandro Petrone, ex assessore all'Urbanistica nel Comune di Gallarate (Varese), è stato arrestato lo scorso 29 marzo per maltrattamenti in famiglia ... (fanpage.it)

Violenze e minacce ai genitori per avere denaro, 28enne arrestato - Vittime del figlio 28enne, con problemi di dipendenza dalla droga. Minacciati di morte e aggrediti dal giovane, che pretendeva in ... (espansionetv.it)