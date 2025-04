Minaccia autista del trasporto pubblico | denunciato 40enne

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro hanno denunciato in stato di libertà, presso la Procura della Repubblica di Nola, un 40enne di Taurano già destinatario di avviso orale del Questore di Avellino, che si era reso responsabile di minacce aggravate nei confronti del conducente di un pulman appartenente alla società "EAV", con percorrenza di linea sui paesi vesuviani-valle di Lauro.La predetta società aveva formalizzato una denuncia in cui si lamentavano le condizioni di disagio a cui erano sottoposti gli autisti dei pulman sulla tratta Nola-Valle di Lauro. L'attività investigativa posta in essere, che si avvaleva anche delle registrazioni delle telecamere installate all'interno dei pulman, permettevano di identificare l'autore delle minacce.

