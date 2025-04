Minacce di morte e testate ai sanitari follia e panico in ospedale Non si può andare avanti così

sanitari. È avvenuta all'ospedale di Pistoia lunedì 7 aprile "proprio nella giornata nella quale è stata conferita la medaglia d'oro alla memoria d'oro alla memoria della dottoressa Barbara Capovani da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella". Lo rende noto la segreteria di Pistoia del NurSind, sindacato delle professioni infermieristiche. Protagonista dell'episodio un uomo che era stato accompagnato al pronto soccorso da un'ambulanza per una ferita alla testa. "Al momento del triage - riferisce il Nursind - la persona ha iniziato a dare in escandescenze, strattonando e minacciando di morte l'infermiere. Stesso trattamento è stato riservato a medico, infermiere e Oss corsi a supporto del sanitario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e personale della polizia municipale, oltre alle guardie giurate.

