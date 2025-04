Ilrestodelcarlino.it - Minacce a Fabbri e famiglia: "Vi faremo molto male". Il sindaco: "Non è il modo per esprimere dissenso"

Sulla busta c’è un francobollo con l’espressione malinconica di Eleonora Duse. Bologna. Sembra proprio che sia stata spedita dal capoluogo la lettera minatoria rivolta aldi Ferrara Alan. Il contenuto è inequivocabilmente minaccioso. Si parte con un insulto. "Stronzissimo– si legge nell’incipit della missiva – tu continui a fare dela noi e alle nostre famiglie. E noia te e alla tuase quest’estate sentiremo suonare di sera o di notte anche solo una chitarra qui in Darsena, in piazza Trento-Trieste e in piazza Ariostea". La follia termina con un’altra follia, macabra ironia: "Non è un pesce d’aprile". Un po’ come a rimarcare e a dare forza alla credibilità delle". Dalla data impressa accanto al francobollo si evince che la lettera è stata mandata l’altro giorno.